“لمـــدة 3 أيـــام“ هل غدا عطلة رسمية في العراق؟.. الأمــانــة العــامــة تــــرد

هل غدًا عطلة رسمية في العراق؟ يتكرر هذا السؤال بشكل ملحوظ بين المواطنين العراقيين، خاصة بعد حصولهم على عطلة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 ديسمبر 2024، بمناسبة يوم النصر العراقي، ولذلك يرغبون في معرفة حقيقة أن غدا الثلاثاء يوم اجازة رسمية في البلاد، وفي هذا المقال نستعرض حقيقة هذا الأمر، مع توضيح جدول العطل الرسمية المتبقية لهذا العام والعام المقبل.

غدا عطلة رسمية

أعلنت محافظة نينوي غدا الثلاثاء والاربعاء والخميس سوف يكون اجازة رسمية داخل المحافظة وتلك الأجازة لمدة 3 أيام متواصلين للاحتفال بعيد الصيام في المحافظة وهو مناسبة دينية محلية، يتم الاحتفال بها من قبل بعض أطياف الشعب، ولكن أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم غد الثلاثاء سيكون يوم عمل طبيعي لكافة المواطنين، ولن يكون عطلة رسمية إلا في محافظة نينوي ولم تعلن باقي المحافظات عن وجود اجازة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

أعلنت الجهات الرسمية أن العطلة الرسمية الوحيدة المتبقية لهذا العام هي:

25 ديسمبر 2024: عطلة عيد الميلاد المجيد.

جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2025

فيما يلي قائمة بالعطل الرسمية المقررة لعام 2025، والتي تشمل مناسبات وطنية ودينية:

1 يناير: عطلة رأس السنة الميلادية.

6 يناير: عيد الجيش العراقي.

21 مارس: عيد النوروز.

1-4 شوال: عيد الفطر المبارك (يُحدد تاريخها بدقة لاحقًا حسب الرؤية الشرعية).

1 مايو: عيد العمال العالمي.

يذكر أن هذه التواريخ قابلة للتحديث في حال صدور قرارات جديدة من الجهات المختصة.