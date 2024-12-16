شفرات جاتا فايس سيتي عــدم المــوت GTA 7 VICE CITY .. كلمـات غش لزيادة المال والأسلحة هتخليك تقفل الجيـم

شفرات جاتا فايس سيتي يبحث عنه جميع محبي الألعاب الإلكترونية، فمنذ إطلاق لعبة GTA: Vice City من قبل شركة روكستار، أصبحت واحدة من أكثر الألعاب شعبية بفضل أجوائها المميزة في الثمانينيات والموسيقي الرائجة، ومع إصدار اللعبة للهواتف الذكية، عاد اللاعبون للاستمتاع بجولاتهم في مدينة فايس سيتي وتنفيذ المهام، ولإضافة المزيد من الإثارة، يمكن استخدام شفرات اللعبة التي تمنح اللاعبين قدرات خارقة وتفتح لهم إمكانيات جديدة، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

شفرات جاتا فايس سيتي

لعبة GTa Vice City، التي أطلقتها شركة روكستار، تحظى بشعبية كبيرة بين محبي ألعاب الفيديو بفضل أجوائها الثمانينية والموسيقى المميزة، مع إصدار اللعبة للهواتف الذكية، يمكن للاعبين استكشاف مدينة فايس سيتي والقيام بالمهام المختلفة، ولإضافة المزيد من المرح، يمكن استخدام شفرات جاتا فايس سيتي التي تمنح قدرات خاصة وتفتح خيارات جديدة في اللعبة، مثل الأسلحة اللانهائية والسيارات السريعة، هذه الشفرات تسمح بتجربة غير تقليدية ومثيرة، مما يعزز التسلية والاستكشاف داخل عالم اللعبة.

شفرات جاتا فايس سيتي الجديدة

تعد هذه اللعبة من أبرز ألعاب المغامرات التي حققت شهرة واسعة في عالم الألعاب الإلكترونية، بفضل ما تقدمه من تجارب مليئة بالتشويق والإثارة، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب والأطفال على حد سواء، وجعل الكثير يبحثون عن شفرات جاتا فايس سيتي الجديدة، والتي من أبرزها ما يلي:

شفرات المركبات

PANZER: الحصول على دبابة.

BIGBANG: تفجير جميع السيارات القريبة.

SEAWAYS: جعل السيارات قادرة على السير على الماء.

COMEFLYWITHME: جعل السيارات قادرة على الطيران.

GETTHEREFAST: الحصول على سيارة Saber Turbo.

GETTHEREVERYFASTINDEED: الحصول على سيارة Hotring Racer.

GETTHEREAMAZINGLYFAST: الحصول على سيارة Hotring Racer #2.

شفرات اللعب

ONSPEED: تسريع الحركة.

BOOOOOORING: تبطيء الحركة.

FIGHTFIGHTFIGHT: جعل جميع الناس يتقاتلون.

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: جميع الناس يحملون أسلحة.

DEEPFRIEDMARSBARS: جعل الشخصية سمينة.

PROGRAMMER: جعل الشخصية نحيفة.

شفرات الأسلحة