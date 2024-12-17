بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء والأمهات والبط في الأسواق هاتي فراخك دلوقتي

بورصة الدواجن، وهي المتخصصة في تحديث أسعار الفراخ البيضاء والأمهات وجميع أنواع الكتاكيت التي يتم تغييرها على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليها كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الفراخ اليوم، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم

يمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الفراخ وفقًا لما أقرته بورصة الدواجن، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن من النوع الساسو إلى 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما أن سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 120 جنيهًا.

ناهيك عن وصول سعر كيلو الأمهات إلى 55 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو البط من النوع “البلدي” نحو 99 جنيه.

وسجل سعر كيلو “البط الفرنساوي” نحو 70 جنيهًا.

كيلو “البط المسكوفي” بلغ نحو 85 جنيهًا.

كذلك فإن سعر كيلو “بط البغالي” سجل نحو 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتاكيت اليوم

فيما يمكنك التعرف على أسعار الكتاكيت والبانية، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

سجل سعر الكتكوت الأبيض من النوع “شركات” نحو 42 جنيهًا للكتكوت الواحد.

كذلك فإن سعر الكتكو نوع “أبي قطعان” بلغ نحو 28 جنيه.

فيما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 18 جنيهًا.

سعر كيلو البانية سجل نحو 200 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 100 جنيه.

وبلغ سعر الكرتون الأبيض الأحمر نحو 145 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

حتى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ نحو 144 جنيهًا.

سعر الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

وأكد التجار المعنيين ببيع العلف، أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح من 15500 إلى 17000 جنيه للطن الواحد، فيما أن سعر طن علف الحمام بلغ نحو 15500 جنيه للطن الواحد، كذلك فإن طن العلف السمان سجل نحو 17600 جنيه، وعن سعر المادة الخام المستخدمة للعلف فسجلت نحو 13100 جنيه.