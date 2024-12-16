تفـاصيل رسوم فتح حساب بنك الخرطوم عبر “تطبيق بنكك” Online بدون زيارة الفرع.. حسابـك البنكي في 3 دقايق

رسوم فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر ما يتم البحث عنه هذه الفترة، وذلك بعد أن أعاد بنك الخرطوم مؤخرا تفعيل خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت، بعد أن توقفت منذ مارس الماضي نتيجة الأوضاع الراهنة في السودان وإغلاق فروع البنك بالعاصمة الخرطوم، وقد حدد البنك رسوم معينة كإيداع مبدئي لفتح الحساب، كما قيد فتح الحساب أيضا بمجموعة من الشروط، سنقوم بنقل كافة التفاصيل الخاصة بها خلال هذا المقال فتابعوا معنا.

رسوم فتح حساب بنك الخرطوم

أعلن بنك الخرطوم عن امكانية فتح حساب لجميع المواطنين داخل وخارج السودان، كما وضع رسوم فتح حساب بنك الخرطوم، والتي تمثلت في إيداع مبلغ مالي 10,000 جنيه سوداني إيداع أولي تخصم منه رسوم فتح الحساب والدمغات، ويمكن تسجيل حساب جديد في تطبيق بنكك عن طريق اتباع كافة الخطوات بعد توافر الشروط المطلوبة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنكك أونلاين، يجب أن تتوفر الشروك التالية:

أن يكون عمر العميل 18 سنة على الأقل، وأن يمتلك بريد إلكتروني خاصا به.

بالإضافة إلى تقديم إثبات هوية ساري (جواز سفر أو بطاقة هوية).

كما يجب إيداع 10,000 جنيه سوداني كإيداع أولي لتغطية رسوم فتح الحساب والدمغات.

وألا يكون للعميل حساب مسبق في البنك.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنك فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك بعد توافر الشروط السابقة ودفع رسوم فتح حساب بنك الخرطوم، حيث قدم البنك تسهيلات للمواطنين لإتمام العملية بسهولة، وتكون الخطوات بالشكل التالي: