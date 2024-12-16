التربية العراقية تعلن رسميًا: موعد امتحانات نصف السنة 2025 بعد التعديلات الأخيرة

موعد بدء امتحانات نصف السنة 2025 بالعراق

طبقا لما حددته وزارة التربية العراقية، سوف تنطلق امتحانات نصف السنة لجميع المراحل الدراسية على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية: سوف تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

سوف تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025. المرحلة الثانوية: سوف تنطلق الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025 وتختتم يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

أما عن إجازة الربيع، فقد تقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 وسوف تستمر لمدة أسبوعين، ليعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة مجددا يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

رزنامة العطل الرسمية في العراق لعام 2025

بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات، فقد كشفت وزارة التربية العراقية عن رزنامة العطل الرسمية للسنة الدراسية الجديدة، وجاءت كما يلي:

1 يناير: رأس السنة الميلادية.

6 يناير: عيد الجيش العراقي.

21 مارس: عيد نوروز.

30-31 مارس: عيد الفطر المبارك.

6-9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

25 ديسمبر: عيد الميلاد المجيد.

وتشمل العطلات الوطنية والدينية المذكورة إجازات للطلاب والكوادر التعليمية على مستوى العراق.

استعداد الطلاب وأولياء الأمور

في ضوء هذه التعديلات، يستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال فترة الامتحانات بتركيز وجهود مضاعفة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية شددت على أهمية الالتزام بمواعيد الامتحانات والحضور، مع التأكيد على تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية لضمان سير العملية التعليمية بنجاح.