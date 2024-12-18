زيادات سنوية.. الاستعلام عن معاش يناير 2025 ومقدار الزيادة الجديدة

تصدرت عملية الاستعلام عن معاشات يناير 2025 محركات البحث على جوجل، حيث يرغب العديد من المواطنين المستفيدين من المعاشات في معرفة موعد وأماكن صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير 2025، وذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرارها الأخير بخصوص رفع الحد الأدنى للمعاشات بالإضافة إلى رفع الاشتراك الأقصى التأميني، وفقًا لهذا القرار، سيتم تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من بداية صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك في إطار مواجهة موجة الغلاء الحالية التي يعزى جزء منها إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي.

الاستعلام عن معاش يناير 2025

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يناير 2025 بعد رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد لتتمكن من الاستعلام عن قيمة معاشك. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على خدمة “الاستعلام عن قيمة المعاش”. أدخل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم البطاقة القومية المكون من 14 رقمًا في الأماكن المخصصة. بعد مراجعة البيانات، اضغط على أيقونة “استعلام”. ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بمعاش شهر يناير 2025، بما في ذلك موعد الصرف وجميع التفاصيل الأخرى.

أماكن صرف المعاشات في مصر

فبعد أن تعرفنا على الاستعلام عن معاش يناير، نتعرف الآن على أماكن صرف معاش يناير، يمكن صرف المعاشات من عدة أماكن مختلفة، وهي:

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

مقدار زيادة معاشات يناير 2025

نقدم لكم قيمة معاش شهر ديسمبر، بعد الزيادة الأخيرة في المعاشات بنسبة 15% التي تم تطبيقها في شهر مارس 2024، والتي جاءت كما يلي:

• الشريحة الأولى: 1495 جنيه مصري.

• الشريحة الثانية: 1725 جنيه مصري.

• الشريحة الثالثة: 1840 جنيه مصري.

• الشريحة الرابعة: 2300 جنيه مصري.

• الشريحة الخامسة: 2645 جنيه مصري.

• الشريحة السادسة: 2990 جنيه مصري.

• الشريحة السابعة: 3335 جنيه مصري.

• الشريحة الثامنة: 3680 جنيه مصري.

• الشريحة التاسعة: 4025 جنيه مصري.

• الشريحة العاشرة: 4370 جنيه مصري.

• الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيه مصري.

• الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيه مصري.

• الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيه مصري.

• الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيه مصري.

تعد المعاشات من الوسائل الأساسية لدعم الفئات المستحقة، خصوصًا المتقاعدين وأصحاب المعاشات، حيث تعمل الحكومة المصرية سنويًا على منح زيادات في المعاشات لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل بعد التقاعد، تهدف هذه الزيادات إلى مواجهة التغيرات الاقتصادية والتضخم الذي قد يؤثر على القدرة الشرائية للمعاشات.