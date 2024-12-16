الحق خزني قبل رمضان.. بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اسعار الفراخ البيضاء استقرت في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر ديسمبر 2024، فيما جاء ذلك مع أخر تحديث داخل بورصة الدواجن، نظير استقرار الأسعار الخاصة بالبيض والكتاكيت، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الدواجن بمختلف أنواعها، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم، بحيث يتعرف عليه كافة المواطنين راغبي عملية الشراء.

أسعار الدواجن الان

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الدواجن، مع أخر تحديثات اليوم الإثنين، فإنها جاءت كما يأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 76 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 81 جنيهًا للكيلو.

ناهيك عن وصول سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر البيض والكتاكيت الان

فيما جاءت التحديثات التي تمت على أسعار البيض والكتاكيت في نهاية التعاملات اليومية، وذلك بكافة المحلات المتخصصة في البيع سواء البيض أو الكتاكيت، وفقًا لما يلي:-