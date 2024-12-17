“إستثمر ب 4542 جنية في الذهب”.. إعرف أسعار الذهب والسبائك اليوم وعيار 21 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وذلك خلال تعاملات اليوم، وفي هذا المقال عبر موقع “البديل” نستعرض التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب بجميع أعيرته، إلى جانب أسعار السبائك الذهبية في محلات الصاغة وبالأخص عيار 21 الذي يعتبر العيار الأكثر استخداما بين الناس نظرا لنقاؤه وقابلبة بيعه في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

استقر سعر الذهب بجميع اعيرته اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة وفقًا لتصريحات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وفيما يلي أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 24، سعر البيع: 4360 جنيهًا، سعر الشراء: 4337.25 جنيهًا بانخفاض بمقدار 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22، سعر البيع: 3996.75 جنيهًا، سعر الشراء: 3975.75 جنيهًا بانخفاض بمقدار 10.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21، سعر البيع: 3815 جنيهًا، سعر الشراء: 3795 جنيهًا بانخفاض بمقدار 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18، سعر البيع: 3270 جنيهًا، سعر الشراء: 3252.75 جنيهًا بانخفاض بمقدار 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14سعر البيع: 2543.25 جنيهًا، سعر الشراء: 2530 جنيهًا بانخفاض بمقدار 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12، سعر البيع: 2180 جنيهًا، سعر الشراء: 2168.5 جنيهًا بانخفاض بمقدار 5.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفقًا للتحديثات الجديدة بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 30,560 جنيهًا، وذلك بعد تراجع سعر عيار 21 في أسواق الصاغة.

أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر انخفاضا ملحوظا مما أدى الي تسارع المستثمرين الى شراء السبائك بغرض الاستثمار طويل الأجل، اما عن أسعار السبائك الذهب اليوم نستعرضها في السطور التالية: