موعد صرف رواتب الموظفين في العراق شهر ديسمبر 2024 ورابط الإستعلام شغال

رواتب الموظفين في العراق، من أكثر المواضيع التي تُشغل بال العديد من العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فضلاً عن هذه الرواتب تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع اقتراب عمليات توزيع الراتب المستحق لجميع الموظفين، وعليه سنتعرف معًا على الموعد الرسمي لصرف الرواتب وإجراءات الإستعلام عن الراتب المستحق لكل راتب، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه كافة الموظفين.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، مشيرة إلى أن رواتب الشهر الجديد يأتي بدون زيادة مستحقة، نظرًا لعدم تطبيق سلم الرواتب الجديد داخل العراق حتى الآن، بالإضافة إلى أن موعد الصرف يختلف من كردستان وبغداد، نظرًا لكونهما حكومتين مستقلين عن بعضهما، يتم تحديد الموعد بناءً على ما تُعلن عنه الجهات المختصة في كلاهما.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، وفقًا لما يأتي:-