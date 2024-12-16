لجميع الصفوف الدراسية “موعد امتحانات صفوف النقل 2024-2025” .. أعرف التفاصيل

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الاول لعام 2024-2025 أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية من الابتدائي والاعدادي والثانوي؛ أشارت وزارة التربية والتعليم انه من يوم 11 يناير ستبدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية؛ كما راعت الوزارة أن الامتحانات لن تتم في أيام أعياد الإخوة المسيحيين وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

موعد امتحانات صفوف النقل

قررت الوزارة أن تكون بداية موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي من 1 يناير وتنتهي في 16 يناير المقبل.

موعد امتحانات النقل للصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025 وتستمر لمدة 5 أيام وتنتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم ان امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون من يوم 18/1/2025 وتنتهي في 23/1/2025 حيث تستمر 5 ايام.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي

تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل 2025 وتنتهي في يوم 16 يناير إذ تستمر لمدة 5 أيام ؛ حيث خصصت الفترة الأولى لامتحانات الصف الثاني الثانوي بينما الفترة الثانية تم تخصيصها لطلاب الصف الأول الثانوي مع وجود فارق زمني تقديره نصف ساعة بين الفترتين.