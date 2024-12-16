“خـــبر زي الســكـر للمــوظفين“ شروط المعاش المبكر 2025 واستحقاقه والفئات المستثناة

يعد المعاش المبكر من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من قبل العديد من العاملين الذين يرغبون في إنهاء مسيرتهم المهنية والاستفادة من مستحقاتهم التقاعدية، ومع اقتراب عام 2025، تسعى الحكومة المصرية لتوضيح شروط الاستحقاق والآليات المرتبطة بالمعاش المبكر، إضافة إلى الإعلان عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات.

شروط المعاش المبكر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الشروط الجديدة للحصول على المعاش المبكر لعام 2025، والتي تندرج ضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث تهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية التقاعد المبكر وضمان حقوق المستفيدين، وتشمل الشروط ما يلي:

السن الأدنى للمعاش المبكر: يجب أن يكون الموظف قد بلغ السن المحددة للتقاعد المبكر، والتي تعتمد على اللوائح المحددة داخل المؤسسة التي يعمل بها، على أن لا تقل عن 50 عامًا.

مدة الاشتراك التأميني: يجب أن يكون المؤمن عليه قد قضى 20 عامًا على الأقل في العمل بموجب اشتراك تأميني.

بدءًا من عام 2025، سيتم رفع هذه المدة تدريجيًا لتصل إلى 25 عامًا.

إنهاء علاقة العمل: يجب أن ينهى الموظف علاقة العمل مع صاحب العمل بصورة رسمية، وألا يكون لديه أي نشاط تجاري أو صناعي يخضع للاشتراك التأميني.

استحقاق الحد الأدنى للمعاش: يشترط أن يكون المعاش المبكر المستحق لا يقل عن 65% من آخر راتب تأميني كان يتقاضاه الموظف.

عدم وجود جزاءات مالية أو تأديبية: يشترط عدم تعرض الموظف لجزاءات مالية أو تأديبية تؤثر على استحقاقه للمعاش.

الفئات المستثناة من المعاش المبكر

بعض الفئات لا ينطبق عليها حق المعاش المبكر، مثل: