مبروك عليك الزيادة الجديدة 1500 جنية لكل مواطن “الاستعلام عن معاشات يناير 2025”

الاستعلام عن معاشات يناير 2025 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين عن طريقة الاستعلام، لأن هذه المعاش يعتبر يد العون الوحيد التي تعمل على تغطية تكاليف الاحتياجات اليومية لكافة المستفيدين من ملبس ومأكل، وكل الأشياء التي يحتاجها الأفراد لتكملة الحياة بشكل أفضل، ولذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا طريقة الاستعلام عن معاشات يناير 2025.

الاستعلام عن معاشات يناير 2025

يمكنك الآن معرفة طريقة الاستعلام عن معاشات يناير 2025 بكل سهولة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

في البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك عليك اختيار الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

ثم عليك ملء البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها

بعد كل هذا عليك الضغط على زر الاستعلام.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير والذي يتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بداية من يوم 1-1-2025 بجميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي، وقد تم زيادة المعاشات بعد أن أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه، بدلًا من 2000 جنيه، مؤكدًا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير المقبل.