فرحـة عـارمة.. زيادة الحد الادنى للاجور في الاردن بواقع 300 دينار فـي هـذا الموعـد! تعـرف على جدول الرواتب الجديد بعد الزيادة

زيادة الحد للاجور في الاردن من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطن، حيث حظيت قضية الأجور باهتمام كبير في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية نظرا لأهميتها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الأردن، واستجابة لذلك، أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من عام 2025، في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

زيادة الحد الادنى للاجور في الاردن

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول مؤخرا طالب المواطنون في الأردن، من موظفين ومتقاعدين، الحكومة بزيادة الرواتب لتحسين ظروفهم المعيشية، واستجابة لذلك، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 40 دينارا ليصبح 300 دينار بدلا من 260 دينارا، بدءا من عام 2025، مما أثار اهتماما واسعًا واستحسان من الجميع المواطنين.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية في الأردن أن موعد صرف رواتب الموظفين في جميع القطاعات سيكون يوم 25 ديسمبر 2024، وهو الموعد المعتاد للصرف شهريًا، وفي حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية أو أسبوعية، يتم تعديل الصرف لليوم السابق أو التالي وفقًا للقرارات الوزارية، كما أعلنت الوزارة عن جدول زيادة الحد الادنى للاجور في الاردن، والذي جاء كالآتي: