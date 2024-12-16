استقبل الآن .. تردد قناة وناسه على النايل سات الجديد 2025 “متاح على جميع الأقمار الصناعية”

قناة وناسة تدخل من ضمن القنوات الأكثر بحثا إلكترونيا، وذلك لأنها القناة فضائية مشهورة تقدم كل محتوى يختص بعالم الأطفال قناة تساعد أيضا على تقديم برامج باللغة العربيةواللغه الانجليزية، وبرامج دينية، وبرامج تربويه برامج اجتماعية وبرامج ترفيهية كل هذا وأكثر بتقنية hd القناة مميزة لأن لديها نسبة مشاهدة مرتفعة تساعد جميع الآباء والأمهات أن يقوموا ببث قيم الاخلاقية في ابنائهم فإليكم اليوم ترددات القناه التي قامت بالتحديث عنها في الأونة الأخيرة.

تردد قناة وناسه على النايل سات

عزيزي القارئ إذا كنت ترغب في تحميل تردد قناه وناسه عبر النايل أصبح بإمكانك أن تقوم بالحصول على التردد الاتي:-

التردد الجديد: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

ترميز قناة وناسه: 27500.

بيانات تصويب الخطأ: 6/5.

احدث الترددات الخاصة بقناة وناسه على العرب سات

يمكننا بالفعل مشاهدات تردد قناه وناسه عبر العرب سات وفقا للتردد الاتي.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11843.

تصويب الخطأ: 4/3.

الترميز الخاص بها: 27500.

مميزات قناة وناسة الفضائية

هناك برامج كثيرة ومتنوعة يتم توفيرها وتقديمها عبر قناة وناسة الفضائية، ومميزات حصرية يمكن أن نتعرف عليها، وهي كالتالي: