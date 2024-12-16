الخطوات عبر الرابط الرسمي .. كيفية التسجيل في باك الحر بالمغرب 2024-2025″

نظرا لارتفاع معدل البحث حول خطوات التسجيل في باك الحر بالمغرب؛ سوف نوضح لكم خلال هذا المقال كيفية التسجيل، والوثائق والمستندات التي لا بد من توافرها، وذلك كما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب، حيث أن بداية عملية التسجيل ستكون من خلال موقعهم الرسمي الإلكتروني، تابعوا معنا لمعرفة تفاصيل أكثر.

كيفية التسجيل في باك الحر بالمغرب 2024-2025

تعلن وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن إمكانية التسجيل من موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للتربية الوطنية.

القيام بتسجيل عملية الدخول.

إنشاء حساب جديد إذا كنت لا تمتلك حساب بالفعل.

القيام بالضغط فوق أيقونة التسجيل في باك الحر.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وكذلك المستندات والأوراق اللازمة في مكانها الصحيح.

النقر فوق أيقونة تسجيل.

بعد ذلك انتظر الرسالة التي ترسل لك خلال بريدك الإلكتروني.

ما هي شروط التسجيل في باك الحر بالمغرب 2024-2025؟

يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في باك الحر، ومن هذه الشروط: