تردد كراميش أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات الان

تردد كراميش من أبرز الترددات التي أثارت شغف العديد من المواطنين والمتابعين في جميع الدول العربية، بما تقدمها من محتوى أكثر من رائع، نظير أن القناة استطاعت أن تُنمي قدرات الطفل ومهاراته، بالإضافة إلى إذاعتها للعديد من الأناشيد الدينية والأغاني الشيقة والمرحة التي تنقلها القناة دون توقف، وعليه فمن السهل إمكانية التعرف على تردد القناة الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد كراميش أطفال الجديد

يمكنك استقبال قناة كراميش أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها الأتي:-

القمر الصناعي كراميش “النايل سات”.

التردد الجديد للقناة ” 11390″.

معامل الترميز للقناة “27500”.

استقطابها فهو “عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

تردد كراميش الثاني على القمر الصناعي

وللقناة تردد أخر وجديد على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف على ترددها ومتابعة كل ما تقوم قناة كراميش على إذاعته طوال اليوم، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الخاص بكراميش 11315.

فيما أن معامل الترميز 27500.

استقطابها فهو أفقي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

طريقة تثبيت قناة كراميش على القمر الصناعي

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم تثبيت قناة كراميش على القمر الصناعي سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-