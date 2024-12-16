“جهاز ممتاز قيمة مقابل سعر”.. سعر ومواصفات هاتف HONOR X7cببطارية 6000 ملي أمبير ومعالج قوي سيلبي كل ما تحتاجه

هناك الكثير من مستخدمي الهواتف الحديثة يبحثون عن التميز والحصول على كافة الإمكانيات المطلوبة في لحية اليومية، ولذلك نرشح لك هاتف HONOR X7c، حيث إنه الهاتف الأفضل الذي يجمع كم هائل من الإمكانيات وبسعر مميز، كما يحتوي على معالج قوي وسعة بطارية ممتازة تصل قوتها إلى 6000 مللي أمبير، ولذلك سنعرض لكم كافة المواصفات والإمكانيات التي تميز هاتف HONOR X7c في فئته عن غيره من الهواتف الأخرى.

مواصفات هاتف HONOR X7c

يمكننا التعرف على جميع المواصفات التي تميز هاتف HONOR X7c عن غيره من الهواتف في نفس فئته من خلال الآتي:

معالج الهاتف يعمل ذلك الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 685 وبتكنولوجيا 6 نانو. تخزين الهاتف يعمل الهاتف بـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا الهاتف الكاميرا الخلفية مزدوجة 108+2 ميجا بكسل أما الأمامية 8 ميجا بكسل. شاشة الهاتف 6.77 بوصة بدقة 720×1610 وتحتوي على ثقب. نظام تشغيل الهاتف يعمل ذلك الهاتف بنظام اندرويد 14. بطارية الهاتف يعمل الهاتف ببطارية 6000 مللي أمبير.

إمكانيات هاتف هونور HONOR X7c

لقد تم تزويد هاتف HONOR X7c بمجموعة هائلة من المزايا ميزته عن باقي الهواتف في نفس الفئة، ويمكننا إلقاء الضوء على تلك الإمكانيات كن خلال الآتي:

يقوم ذلك الهاتف بدعم وجود شريحتين من نوع NANO SIM.

يقوم الهاتف بدعم الشبكات التالية (2G – 3G – 4G).

الأبعاد الخاصة بذلك الهاتف كالآتي (166.9×76.8×8.1).

يقدر وزن الهاتف بـ 194 جرام.

يقوم الهاتف بدعم ميزة الستريو العالي.

يتواجد بالهاتف منفذ 3.5 ملم.

الكاميرا الخلفية الموجودة بالجهاز تعمل بأداء مميز.

سعر هاتف هونور HONOR X7c

يختلف سعر هاتف هونور HONOR X7c حسب الدولة المتاح فيها، ويمكننا التعرف على أسعاره في بعض الدلو العربية من خلال الآتي: