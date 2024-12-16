تعديل سن التقاعد في العراق من 60 لـ 63 وحقيقة العمل به في الوقت الحالي + طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

تداولت الأنباء مؤخرا حول وجود تعديلات مقترحة تفيد بتعديل سن التقاعد في العراق من 60 إلى 63 عاما، مما أثار جدلا بين المواطنين، وكان الهدف من هذا التعديل يرجع الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العراق والعالم العربي، حيث تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعد تعديل نظام التقاعد أحد الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العبء على الدولة وعلى المواطنين، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

تعديل سن التقاعد في العراق

تهدف التعديلات المقترحة على تعديل سن التقاعد في العراق إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية

أولا تعمل هذه التعديلات على تخفيف الضغط المالي على صناديق التقاعد، مما يساهم في استدامة النظام المالي للدولة.

ثانيا تسعى إلى زيادة الإنتاجية من خلال بقاء الموظفين لفترة أطول في الخدمة، مما يعزز الأداء العام.

وأخيرًا، تهدف التعديلات إلى الاستفادة من خبرات الموظفين الأكبر سنا، الذين يمتلكون مهارات ومعرفة قيمة يمكن أن تساهم في تحسين العمل في المؤسسات الحكومية.

ولهذه الأسباب فقد تم اتخاذ قرار رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي في الدولة، على أن يتم تطبيق هذا التعديل تدريجيا في السنوات القادمة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2025. للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية: