استعـلم عبر مظلتــي spa.gov.iq عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عمـوم المحافظات.. أوشكت على الظهور

المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر ما يتم البحث عنهم هذه الفترة، ويأتي ذلك في سعى الحكومة العراقية لتحسين الوضع المعيشي للمستحقين من خلال تخصيص مساعدات لفئة الرعاية الاجتماعية، واستجابة لتوجيهات الدولة بتقديم الدعم للفئات المحتاجة مثل الأسر ذات الدخل المحدود والأيتام، وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، كما توفر خدمة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعد من أهم المبادرات التي ساعدت في تحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، ويسعى العديد من المواطنين للانضمام إليه للاستفادة من الدعم، ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبًا عن الوجبة الأخيرة، حيث يمكن معرفة أسماء المشمولين في الرعاية من خلال طريقة محددة، بعد أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أبوين عراقيين

وأن يقيم في العراق بشكل دائم.

يجب تقديم المستندات التي تثبت استحقاق المعاش،ط

أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عامًا، وعمر النساء بين 15 و60 عامًا.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أصولا مالية كبيرة أو مصدر دخل ثابت.

ويجب أيضا تعبئة نموذج الطلب عبر منصة مظلتي

تقديم نسخة من بطاقة الرقم الوطني.

وأيضا تقديم فاتورة حديثة لفاتورة الكهرباء أو الماء أو الغاز الطبيعي.

وشهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي”.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختر “خدمات” من الخيارات المتاحة.

حدد “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

أدخل بياناتك في الحقل المخصص.

اضغط على زر “تسجيل”.

ثم انقر على زر “بحث”.

بعد الانتظار قليلا، ستظهر أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بمجرد الإعلان عنها.

الفئات المستبعدة من اسماء الرعاية الاجتماعية

أوضحت الحكومة العراقية الفئات التي تم استبعادها من برنامج الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، والتي تشمل الأشخاص التالية: