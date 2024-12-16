تابـع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 في أروع حلقـاته بعد البرومو التشويقي على قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد.. أحداث ومفاجآت غير متوقعة

شهدت محركات البحث زيادة في الاستفسارات عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 الذي يعد من أبرز المسلسلات التركية التاريخية، وقد حقق المسلسل شهرة واسعة ونجاحا عالميا بفضل ترجمته وعرضه على القنوات العربية المجانية، وقد أدى البرومو التشويقي الذي أطلقته الشركة المنتجة للمسلسل والذي تضمن العديد من المفاجآت إلى زيادة بحث متابعي “المؤسس عثمان” حول العالم عن موعد عرض الحلقة 174 والقنوات المجانية التي ستبثها، بهدف معرفة الأحداث الجديدة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

قيامة عثمان الحلقة 174

جاء مسلسل المؤسس عثمان ليروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، الذي يسعى لتحويلها من مرحلة الضعف إلى القوة والنجاح، مما أثار اعجاب الجميع، ويعرض مسلسل المؤسس عثمان حلقة جديدة كل يوم أربعاء، الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، و9 مساءً بتوقيت السعودية على قناة ATV التركية، كما تعرض الحلقة مترجمة على قناة الفجر الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية و9 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية تعد من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، تجمع بين البرامج الإخبارية والثقافية، وتهدف إلى تقديم أخبار حصرية مع الحفاظ على المحتوى العائلي اللائق، تسعى القناة دائمًا لتطوير نفسها، مما يجعلها خيارًا مفضلل للمشاهدين الذين يبحثون عن ترددها، وسيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة عالية: HD.

تردد قناة aTV التركية