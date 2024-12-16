“ظهــرت الآن“ اسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025 الموقع الرسمي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 محافظة البحر الأحمر والوادي الجديد، والتي تم إجراؤها إلكترونيًا لضمان الشفافية والعدالة، وقد تقدم للقرعة هذا العام ما يزيد عن 23,000 مواطن من أعضاء الجمعيات الأهلية، بينما تم اختيار 7,500 حاج فقط لأداء الفريضة.

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2025

يمكن لجميع المتقدمين الاطلاع على نتيجة القرعة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

ثانيا: إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل البطاقة الشخصية).

ثالثا: يجب التحقق من النتيجة وذلك بعد إدخال البيانات، تظهر النتيجة مباشرة مع تحديد حالة الطلب، سواء بالقبول أو الرفض.

تفاصيل برامج الحج المقدمة

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي ثلاثة مستويات مختلفة لحج الجمعيات الأهلية، لتلبية احتياجات مختلف المتقدمين:

المستوى الأول: إقامة في فنادق خمس نجوم قريبة جدًا من الحرم المكي، بتكلفة 235,000 جنيه.

المستوى الثاني: إقامة بفنادق تبعد 750 مترًا عن الحرم المكي، بتكلفة 168,000 جنيه.

المستوى الثالث: إقامة بفنادق تبعد 1400 متر، بتكلفة 151,000 جنيه.

تعليمات للمتقدمين المقبولين

بعض التعليمات التي لابد على المتقدمين للتسجيل في قرعة حج الجمعيات من اتباعها وذلك لضمان الحصول على الحقد بطريقه سليمه وتلك التعليمات تتمثل فيما يلي: