“ONLINE وانت في مكانك” خطـوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني 2025 خـلال www.onb-sd.. اعـرف الشروط والمستندات وافتح اليـوم

يوفر بنك أمدرمان الوطني خدمة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني إلكترونيا، مما يتيح للمواطنين السودانيين الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، و تعتمد الخدمة على شروط ومتطلبات معينة لتبسيط العملية وضمان نجاحها، ويتناول المقال خطوات فتح الحساب والشروط اللازمة لإتمامه، فتابعوا معنا.

فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

للاستفادة من خدمة فتح الحساب الإلكتروني التي يقدمها بنك أمدرمان الوطني، يتعين على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط، تشمل:

أن يكون المتقدم لفتح الحساب سوداني الجنسية ويتعامل بالجنيه السوداني.

ألا يقل عمره عن 18 عام.

وأن يمتلك هوية شخصية سارية المفعول أو جواز سفر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم إما منتسب إلى إحدى المؤسسات التجارية أو يعمل كتاجر.

تقديم يجب تقديم شهادة تثبت دخله للتجار، بجانب وثيقة تؤكد عنوان الإقامة الحالي.

وأيضا تقديم بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر.

كما يجب تقديم صورتان شخصيتان حديثتان.

وخطاب موافقة من جهة العمل.

طريقة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

أصبح فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أسهل بفضل خدماته الإلكترونية المبتكرة التي تسعى لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات للعملاء، سواء للأفراد أو الشركات، ولإنشاء حساب عبر موقع البنك يتوجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي، اختيار “التسجيل في حساب البنك“.

ثم تسجيل الدخول ببريد إلكتروني مفعّل وتأكيده.

بعدها، يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات اللازمة مثل الهوية وإثبات الإقامة

. أخيرًا، يتم مراجعة البيانات وإرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

مستندات فتح حساب في بنك امدرمان الوطني

لفتح حساب في بنك امدرمان الوطني، يجب استيفاء كافة الشروط السابق ذكرها، كما يحب ارفاق المستندات التالية: