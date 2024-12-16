“شــوف نفســگ لتكــون منهــم“ الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتيسير تقديم خدمات الحج للمواطنين المصريين عبر برنامج حج الجمعيات الأهلية، ولكن هناك بعض الفئات التي لا يسمح لها بالتقديم أو التسجيل في حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، وذلك لأسباب تتعلق بالتحقق من متطلبات الخدمة وتنظيم الفوج بشكل دقي

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك بعض الفئات التي لا يمكن أن تقدم على حج الجمعيات، وتلك الفئات تتمثل فيما يلي:

مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

الحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر.

الأمراض المعدية مثل السل الرئوى المفتوح.

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

التقديم لحج الجمعيات الأهلية يتم عبر خطوات محددة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التزاحم، إليك خطوات التقديم: