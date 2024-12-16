“شــوف نفســگ لتكــون منهــم“ الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتيسير تقديم خدمات الحج للمواطنين المصريين عبر برنامج حج الجمعيات الأهلية، ولكن هناك بعض الفئات التي لا يسمح لها بالتقديم أو التسجيل في حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، وذلك لأسباب تتعلق بالتحقق من متطلبات الخدمة وتنظيم الفوج بشكل دقي
الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك بعض الفئات التي لا يمكن أن تقدم على حج الجمعيات، وتلك الفئات تتمثل فيما يلي:
- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.
- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام.
- مرضى تليف الرئة.
- حالات السمنة المفرطة المرضية.
- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
- الأمراض النفسية والزهايمر.
- الأمراض المعدية مثل السل الرئوى المفتوح.
خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025
التقديم لحج الجمعيات الأهلية يتم عبر خطوات محددة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التزاحم، إليك خطوات التقديم:
- يجب على المتقدمين التسجيل على بوابة الحج المصرية الموحدة.
- كما يجب إدخال البيانات الشخصية والرقم القومي.
- بعد التسجيل، يجب على المتقدم تحميل المستندات الضرورية مثل: صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، تقرير طبي (في حالة الأمراض المزمنة).
- يقدم البرنامج خيارات متعددة تشمل فنادق قرب الحرم ومستويات مختلفة من الخدمات، يجب على المتقدم اختيار البرنامج الذي يناسب احتياجاته وميزانيته.
- يتم دفع رسوم الحج وفقًا للبرنامج الذي تم اختياره، ويمكن الدفع إلكترونيًا أو في فروع الجمعيات الأهلية المنتشرة في المحافظات.
- بعد إتمام التسجيل ودفع الرسوم، تجرى قرعة إلكترونية لاختيار الحجاج بشكل عادل وشفاف، يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة على بوابة الحج الرسمية.
- بعد الإعلان عن الفائزين، يجب على الحجاج التوجه إلى الجمعية الأهلية لإتمام إجراءات الحجز وتأكيد السفر.