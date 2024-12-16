وينك يا لولو يا شطورة..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني 24 ساعة

قناة وناسة تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة حيث تقدم القناة أروع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية والتي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

في الفترة الأخيرة توفر القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة مجموعة من الأغاني التي تقدمها القناة الفضائية التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين لذلك التردد الحالي للقناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات كالآتي بالتفصيل:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD.

أضبط تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

كما القمر الصناعي: عرب سات.

كذلك معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كذلك الجودة: HD.

ما هي طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز