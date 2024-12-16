سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك اليوم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار.. يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين داخل الدولة السورية وخارجها لمعرفة أحوال الصرف في البلاد نظير الأحداث التي تتم بالدولة، فضلاً عن مواجهتها إلى حالة من التراجع في سعر الشراء داخل السوق السوداء وذلك من 15 ألف ليرة سورية لـ 11 ألف و800 ليرة سورية، فيما يمكنك التعرف على أخر التحديثات التي أجرت على الأسعار في البنوك، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار

سعر الليرة السورية مقابل الدولار، تختلف من محافظة إلى أخرى، فيما أنها سجلت داخل محافظة الحسكة نحو 10000 ليرة سورية شراء، فيما أن البيع بلغ نحو 11 الف و550 ليرة سورية، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 31% مقارنة بأخر ارتفاع مر به على غرار الأحداث الأخيرة التي تُجرى في البلاد، بالإضافة كذلك إلى وصول سعر اليورو لـ 12 ألف و394 ليرة سورية شراء، وبيع 13 ألف و134 ليرة سورية، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصارف

وأما عن سعر الليرة السورية داخل المصارف العاملة بالدولة، فإنها تراوحت من 11 ألف و500 لـ 12 ألف و500 ليرة سورية، وجاءت أخر التحديثات التي تمت على أسعار العملة المحلية في الدولة السورية، وفقًا لما يلي:-