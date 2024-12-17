ليـــلي ياليلي ليش عم تبكي.. تردد قناة طيور الجنة 2025 بيبي لمتابعة اغانــي الاطفال بجودة عالية وتعليم متميز

تعد تردد قناه طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي حصلت على شهرة واسعة من قبل أولياء الأمور والأطفال في الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى المحتوى المتميز والهادف التي حققته القناة على مدار السنوات الماضية، كما تهدف إدارة القناة دائما الى عمل الكثير من التحديثات للوصول الى أفضل نسخة من القناه، لذلك قامت القناة بتغيير التردد الخاص بها والإعلان عن التردد الجديد، مما أثار فضول الكثير من الآباء، من خلال هذا المقال نقدم لكم أهم تفاصيل الخاصه بالقناة بالاضافة إلى التردد الجديد وكيفية استقباله.

تحديث تردد القناة

تعمل قناه طيور الجنة، والعاملين عليها على تقديم محتوى هادف ومتميز لجميع الأضواء الاطفال من سن عام، اشتهرت القناه شهرها واسعه نظرا لمحتواها الهادف، حيث تقدم القناه مجموعة من الاغاني الرائعة التي تحمل في ثناياها الكثير من الآداب والتعليم.

بالإضافة إلى إمكانية التعلم بالاغاني، فاذا كنت تبحث عن قناة مميزة للأطفال، يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة، وللإستفادة القصوى على جميع الاباء والأمهات تحديد مدة معينة لمشاهدة الشاشات بوجه عام، حيث تؤثر الشاشات بجميع انواعها على سلوك الاطفال مهما كانت مفيدة، لذلك تعمل الادارة على عمل جدول زمنى بجميع الفقرات والبرامج والاغاني لمعرفة موعد المحتوى المفضل لديكم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك الآن استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بكل سهولة، والاستمتاع بالمحتوى المتميز، كما يمكنكم معرفة مواعيد البرامج والفقرات:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: أفقي (H)

استقبل على القمر الصناعي عرب سات:

التردد الجديد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: أفقي (H)

مميزات تردد طيور الجنه

يحرص مسؤلين قناة طيور الجنة على تطوير محتواها باستمرار لدعم نمو وتطوير أفكار الأطفال، تتميز القناة بزيادة وعي الأطفال من خلال برامج متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، كما تشارك في المناسبات مثل الأعياد لتعريف الأطفال بها وتعزيز إدراكهم لها، إضافة إلى ذلك، توفر القناة جودة عالية في الصوت والصورة، مع بث متواصل على مدار 24 ساعة يوميًا.