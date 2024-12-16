“ذاكــر كـويـس الامتحـانـات قـربــت“ جدول امتحانات الترم الاول 2024/2025 جميع الصفوف الدراسية

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات الترم الاول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية في عدة محافظات ، بهدف تمكين الطلاب من الاستعداد بشكل كافي للامتحانات لضمان الحصول على درجات عالية تؤهلهم للدخول إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة الثانوية العامة، فيما يلي التفاصيل الخاصة بمحافظتي الشرقية وسوهاج.

جدول امتحانات الترم الاول

سوف نتعرف فيما يلي على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، وفي انتظار الاعلان عن ظهور جداول باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة التربية والتعليم، فتابعوا معنا:

يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة التربية الدينية، مادة التربية الفنية.

يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم السبت 18 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الاثنين 20 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الترم الاول الشهادة الاعدادية

سوف نتعرف فيما يلي على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، والجدول يتمثل في التالي:

يوم السبت 18 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية، مادة التربية الرياضية (للطلاب الرياضيين فقط).

يوم الاثنين 20 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادة العلوم، مادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية، مادة التربية الدينية.

نصائح للطلاب للاستعداد للامتحانات