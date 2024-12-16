استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وتابع الأحداث المشوقة للحلقة 175 من مسلسل قيامة عثمان

شهدت قناة الفجر الجزائرية زيادة في شعبيتها مؤخراً، خاصة بعد عرضها لمسلسل “قيامة عثمان” والعديد من المسلسلات التاريخية الأخرى التي جذبت العديد من المشاهدين، والقناة تحقق نسب مشاهدة عالية، ويمكن ضبطها عبر مجموعة من الترددات والتي سنوضحها بالتفصيل من خلال فقرات المقال، فتابعونا للتفاصيل.

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر نايل سات

يمكن ضبط القناة بسهولة على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة البرامج والمسلسلات من خلال اتباع البيانات التالية:

التردد: 12645

معدل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر عرب سات

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع ما يلي:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية تنزيل قناة الفجر الجزائرية

للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة القناة، يمكنهم تنزيلها بسهولة عبر الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بُعد.

اختر خيار “تثبيت” ثم اختر “البحث اليدوي”.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه.

أدخل التردد المطلوب، مع تحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اختر معدل الاستقطاب وجودة القناة.

اضغط على “بحث”، وعند ظهور القناة قم بحفظها.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تحتوي قناة الفجر الجزائرية على العديد من البرامج التي حازت على إعجاب الجمهور، ومنها: