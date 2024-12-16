استعد للمزيد من الإثارة والمتعة .. موعد تحديث ببجي موبايل 3.6 وكيفية تثبيته على مختلف الأجهزة

تعد لعبة ببجي واحدة من أشهر الألعاب الالكترونية التي نالت إعجاب الملايين من مختلف الدول، وشهدت لعبة ببجي موبايل في الآونة الأخيرة بحثًا كبيرًا من قبل اللاعبين حول موعد تحديث النسخة 3.6 وكيفية تثبيتها على أجهزة الأندرويد وآيفون، في هذا المقال، سنكشف لكم جميع التفاصيل الدقيقة حول التحديث الجديد وطرق تحميله عبر الرابط الرسمي المعلن من قبل إدارة اللعبة، فتابعونا للتفاصيل.

موعد تحديث ببجي موبايل 3.6

أعلنت إدارة ببجي موبايل أن التحديث الجديد، نسخة 3.6، سيتم إطلاقه في يوم 11 يناير 2025، وهذا التحديث يعد من أكثر التحديثات المنتظرة حيث يتضمن العديد من المزايا والإضافات الجديدة التي ستزيد من متعة اللاعبين، مثل:

إضافة القمر الذهبي كموضوع جديد داخل اللعبة.

تحديثات مثيرة على خريطة ميرمار.

العديد من التحسينات والإضافات الأخرى التي ستزيد من جمال اللعبة.

خطوات تحديث ببجي موبايل 3.6

بعد صدور التحديث الجديد، يمكنك تحديث اللعبة بسهولة باتباع الخطوات التالية:

افتح جوجل بلاي على جهاز الأندرويد أو App Store على جهاز آيفون.

في شريط البحث، اكتب “ببجي موبايل 3.6”.

ستظهر اللعبة أمامك مع خيار “تحديث اللعبة” بجانبها.

اضغط على زر “تحديث” وانتظر حتى ينتهي التحديث.

بعد اكتمال التحديث، افتح اللعبة لتستمتع بالإضافات الجديدة.

ما هي لعبة ببجي موبايل؟

تم إطلاق لعبة ببجي موبايل في عام 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث أصبحت واحدة من أشهر الألعاب القتالية في العالم، تتميز ببجي موبايل بتقديم تجربة لعب حماسية حيث يتعين على اللاعبين الدفاع عن أنفسهم واستخدام الأسلحة المتنوعة للتنافس مع لاعبين آخرين على خريطة ضخمة مليئة بالتحديات.