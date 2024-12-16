وظائف وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر .. فرصتك للانضمام إلى فريق يسعى لتحقيق فرق فعلي في القطاع

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد عن فتح باب التوظيف في الديوان والإدارة المركزية للوزارة، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير السياسات العمومية في القطاع، وأكد الوزير عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن كفاءات متميزة للمساهمة في صياغة مستقبل التكوين والتعليم المهني في الجزائر، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

المناصب المطلوبة لوظائف وزارة التكوين والتعليم المهنيين

وفقًا للإعلان تشمل المناصب المفتوحة للتوظيف في وزارة التكوين والتعليم المهنيين التخصصات التالية:

متخصص في تصور البيانات (Data Visualization Specialist).

محلل بيانات (Data Analyst).

إحصائي (Statistician).

اقتصادي (Economist).

متخصص في علم البيانات (Data Scientist).

متخصص في هندسة التعليم (Educational Engineering Specialist).

التزام الوزارة نحو الابتكار والتنمية

أكد الوزير أن الوزارة تلتزم بتحقيق الأهداف التالية:

تعزيز الابتكار في قطاع التكوين والتعليم المهني.

استثمار البيانات والمعطيات لوضع سياسات فعالة ومؤثرة.

إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.

كيفية التقديم بوظائف وزارة التكوين والتعليم المهنيين

على المهتمين بالانضمام إلى الوزارة، إرسال سيرهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: changemakers@mfep.gov.dz

مميزات وظائف وزارة التكوين والتعليم بالجزائر

تتميز الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالعديد من المزايا التي تجعلها فرصة مميزة للكفاءات الطموحة، من أبرز هذه المزايا توفير بيئة عمل محفزة على الابتكار، حيث يمنح الموظفون فرصة المساهمة في تطوير السياسات العمومية وصياغة استراتيجيات مؤثرة في قطاع التكوين والتعليم المهني، كما تتيح هذه الوظائف للعاملين الاستفادة من خبراتهم في مجالات متقدمة مثل تحليل البيانات، هندسة التعليم، والاقتصاد، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات العلمية.