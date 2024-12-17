حقيقة منح هدية من شركة اتصالات الجزائر .. تعويضاً عن الأعطال وضررها

أعلنت شركة اتصالات الجزائر قبل أيام قليلة أنه سيتم قطع الاتصالات وخدمات الدفع الإلكتروني، وكل خدمات الشركة في جميع أنحاء الجزائر، لمدة تقارب اليومين، يومي الخميس والجمعة الماضيين كما أكدت الشركة أن السبب وراء ذلك هو إجراء بعض الإصلاحات والتحديثات على الشبكة وبعد انتهاء الأزمة، أعلنت الشركة عن تعويضات لمدة 7 أيام لجميع المتضررين من انقطاع الخدمة يمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر في فقرات المقال.

تضرر المستخدمين من انقطاع الإنترنت

شكا العديد من زبائن اتصالات الجزائر من انقطاع خدمة الإنترنت منذ يوم الخميس الماضي، بالرغم من إعلان المؤسسة عن انتهاء أعمال الصيانة التي أجرتها بدأت عملية الصيانة في الساعة العاشرة ليلاً، لكن الشبكة توقفت عند الساعة الرابعة وانتهت عملية الصيانة في الساعة العاشرة صباحاً، لكن مشكلة الشبكة استمرت بعد انتهاء العملية تفاجأ الكثير من مستخدمي الإنترنت في الجزائر بانقطاع إشارة الإنترنت على مودم اتصالات الجزائر، مما أحدث حالة من القلق لدى البعض أفاد عدد كبير من مستخدمي أجهزة اتصالات الجزائر بأن خدمات الإنترنت تتوقف بشكل مستمر، مما أثار انزعاجهم، وطالبوا الشركة بتقديم تفسيرات.

تعويض شركة اتصالات الجزائر لعملائها