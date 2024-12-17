يــالـولو فيه نونو 👶.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 نايل سات لكل اغاني الاطفال الممتعة طول النهـار

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة والتي تعتبر أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي ومسلي للأطفال، بالإضافة إلى أفلام الكرتون ومجموعة كبيرة من البرامج التي تعزز المهارات التربوية والفكرية، كما تحرص القناة على تقديم المحتوى الآمن المناسب للأطفال في كافة الفئات العمرية مما يجعلها مصدر ثقة للأمهات في تشغيلها أمام أطفالهم، ولذلك نقدم اليكم كيفية تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة على النايل سآت

تقدم القناة محتوى ترفيهي متميز للأطفال بشكل مجاني دون انقطاع على مدار 24 ساعة بجودة عالية، كما تحرص على تعليم الأطفال مباديء الدين من خلال تشغيل السور القصيرة من القرآن وتسهيل حفظها وكذلك تعلم الطفل كيفية أداء الصلاة الصحيحة وهذا يعمق من صلتهم بالدين، وتبث القناة كافة الفعاليات والبرامج باللغة العربية وتعزيز العادات والتقاليد الاجتماعية لدى الأطفال، ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات

كما يمكن استقبال تردد القناة والاستمتاع بالمجاري الترفيهي لطفلك عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات التثبيت على جهاز الاستقبال

نستعرض معكم كيفية تثبيت تردد قناة وناسة وتشغيل الاناشيد والبرامج المتنوعة وأفلام الكرتون أمام طفلك على مدار اليوم، وذلك عبر اتباع الخطوات الاتية: