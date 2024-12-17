“تش تش وقت الدوش” فرح أطفالك واستقبل تردد قناة كراميش 2024 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية

Rana تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“تش تش وقت الدوش” فرح أطفالك واستقبل تردد قناة كراميش 2024 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية
تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب انتباه الصغار مع تحديث تردداتها، تسعى القناة لتقديم تجربة مشاهدة أفضل بجودة عالية مما يعزز من جاذبيتها لدى الأسر العربية القناة تضم العديد من البرامج والأغاني التي تساهم في تعليم الأطفال القيم الاجتماعية بالإضافة إلى الأناشيد الممتعة التي تحاكي اهتماماتهم لذا يبحث الكثيرون عن التردد الجديد لمتابعة كل ما هو جديد من محتوى غني ومفيد.

تردد قناة كراميش

إذا كنت ترغب في متابعة برامج قناة كراميش الممتعة والمخصصة للأطفال، فإليك التردد الجديد عبر قمر نايل سات القناة تقدم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار وتتميز بمحتوى آمن للأطفال يعزز من القيم والمعرفة بفضل تحديث تردداتها، ستتمكن من الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية مما يجعلها إختيار مفضل لدى العديد من الأسر في الوطن العربي:

  • التردد: 11430.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: عمودي (V).
  • القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات

في حين كنت ترغب في تحديث التردد الخاص بالقناة على قمر العرب سات عليك تسجيل بيانات التردد التالي:

  • التردد: 11390.
  • الاستقطاب: عمودي (V).
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة البث: HD.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بالعديد من الخصائص التي تجعلها واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي من أبرز مميزاتها:

  • تقدم القناة برامج تعليمية تنمي المهارات الفكرية للأطفال بالإضافة إلى محتوى ترفيهي يساعد على تطوير مهاراتهم الاجتماعية واللغوية.
  • تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الأناشيد الممتعة التي تحمل رسائل تعليمية وقيمية للأطفال.
معلومات الكاتب
Rana

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