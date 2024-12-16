فرصة المليونير.. الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2025 اشترك واكسب الان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف منوعات
فرصة المليونير.. الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2025 اشترك واكسب الان
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يرغب العديد من المواطنين بمختلف دول العالم، من الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث إن هذه المسابقة من أكثر البرامج التي أخذت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، بتقديمها إلى جوائز مالية كُبرى لجميع المشتركين الفائزين، وعليه فإنه يمكن الاشتراك في المسابقة عبر الأرقام المخصصة لكل بلد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2025، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

  • في البداية يتم البحث عن الرقم المخصص لكل بلد.
  • ثم يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو ” Dream”.
  • ليتم استقبال الرسالة من قبل إدارة البرنامج.
  • وبعدها ستتمكن من تلقي بعض الرسائل من قبل البرنامج.
  • وفي حالة الإجابة الصحيحة ستتمكن من الفوز بالجائزة المالية توفرها المسابقة أمام المتسابقين.
كل ما تحتاج معرفته عن مسابقة الحلم 2024 طريقة الاشتراك، الجوائز، ومواعيد السحب
فرصة المليونير.. الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2025 اشترك واكسب الان

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد؟

جاءت أبرز الأرقام المخصصة لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد من مختلف أنحاء الدول العربية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

  • يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر على رقم “95458”.
  • اشترك من الدولة الجزائرية على رقم “8881”.
  • اشترك من دولة سوريا على رقم “1565”.
  • كما يسهل الاشتراك في المملكة العربية السعودية على رقم “858888”.
  • ويسهل الاشتراك من دولة المغرب عبر رقم “8881”.
  • الإشتراك من الدولة اليمنية على رقم “2622”.
  • اشترك من دولة العراق “2266”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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