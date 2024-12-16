“مليـــون مبــــروك يا حـــج“ نتيجه قرعه الحج الجمعيات الأهلية 2024/2025 موقع بوابة الحج المصرية hij.moi.gov.eg

نتيجه قرعه الحج الجمعيات الأهلية 2024/2025 في مصر تعتبر من أكثر ما يشغل محركات البحث خلال تلك الساعات وذلك تزامنا مع اقتراب الاعلان الرسمي من بوابة الحج المصرية عن النتيجة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024 (1445 هـ) يوم 28 ديسمبر 2023، عبر نظام إلكتروني مركزي لضمان الشفافية، حيث سيشارك في الحج هذا العام 7500 حاج من بين أكثر من 23,400 متقدم يمثلون 2749 جمعية ومؤسسة أهلية في مختلف المحافظات المصرية.

نتيجه قرعه الحج الجمعيات الأهلية

يوجد بعض الخطوات الهامة التي لابد من اتباعها لمن يرغب في معرفة نتيجه قرعه الحج الجمعيات الأهلية، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولى: يجب زيارة موقع بوابة الحج المصرية الموحدة.

الخطوة الثانية: يجب اختيار “الاستعلام عن نتيجة القرعة”.

الخطوة الثالثة: لابد من إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل البطاقة الشخصية).

الخطوة الرابعة: لابد من كتابة كود التحقق الظاهر على الموقع.

الخطوة الخامسة: قم بالضغط على “بحث” للحصول على النتيجة.

برامج وأسعار الحج

الكثير من المواطنين يتساءلون عن برامج وأسعار الحج، والتي سنتعرف عليها فيما يلي:

المستوى الأول: إقامة بفنادق خمس نجوم بجوار الحرم المكي (235,000 جنيه شامل الوجبات).

المستوى الثاني: إقامة بفنادق تبعد 750 مترًا عن الحرم (168,000 جنيه شامل الوجبات).

المستوى الثالث: إقامة بفنادق تبعد 1400 متر عن الحرم (151,000 جنيه شامل الوجبات).

يجب العلم أن (الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران التي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع مصر للطيران).

الفحوص الطبية

المتقدمون الفائزون ملزمون بالخضوع لفحوص طبية للتأكد من القدرة الصحية على أداء مناسك الحج، مع تقديم تقرير معتمد من مديرية التضامن بالمحافظة.