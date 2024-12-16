”حـــج مبـــرور وذنـــب مغفـــــور” رابط الاستعلام عن نتيجه قرعه حج الجمعيات الأهلية 2025 والأوراق والشروط المطلوبة

نتيجه قرعه الحج الجمعيات الأهلية، تعد قرعة حج الجمعيات الأهلية واحدة من أبرز الفرص التي ينتظرها المواطنون في مصر لأداء فريضة الحج بتكلفة ميسرة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025 يزداد البحث عن التفاصيل المتعلقة بنتيجة القرعة والشروط المطلوبة والأوراق اللازمة للتقديم، في هذا المقال سوف نوضح كيفية الاستعلام عن النتيجة مع توضيح الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وأهم المستندات المطلوبة فتابعوا.

رابط الاستعلام عن نتيجه قرعه حج الجمعيات الأهلية 2025

تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال بوابة الحج المصرية، يمكن للمواطنين الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي أو رقم الطلب الخاص بالتسجيل، وذلك عبر زيارة الرابط المخصص على بوابة الحج المصرية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في حج الجمعيات 2025

تضع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط لضمان وصول الفرصة للفئات المستحقة. أبرز هذه الشروط:

ألا يقل عمر الرجال عن 25 عاما.

ألا يقل عمر النساء عن 45 عاما، إلا إذا كانت بمرافقة بمحرم.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على أداء مناسك الحج دون مشكلات صحية أو أمراض مزمنة.

يشترط أن يكون المتقدم عضوًا في إحدى الجمعيات الأهلية المسجلة رسميًا.

أن تكون الجمعية التي يتبعها المتقدم قد مرّ على تأسيسها عامان على الأقل.

ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية.

الاوراق المطلوبة للتقديم في قرعة حج الجمعيات 2025

بعد أن أوضحنا رابط الاستعلام عن نتيجه قرعه الحج الجمعيات الأهلية، نوضم لكم الأوراق المطلوبة لتأكيد قبول الطلب يجب تجهيز الأوراق التالية: