تحديث واتساب الاخضـــر الجــديد app بـاقــوي اضافات.. اترسم علي كل صحابك بالمميزات الجــامدة

تعمل شركة ميتا المالكة لمنصات التواصل الإجتماعي فيسبوك تحديث واتساب على إضافة العديد من التطويرات والتحسينات في مزايا الابلكيشن، واخر تلك التحديثات على منصة التواصل الفورية واتس اب حيث تم إضافة العديد من التحسينات، ومجموعة من المزايا المميزة، وقد وردنا مجموعة من التساؤلات من قبل مستخدمي التطبيق، من خلال هذا المقال جمعنا لكم اهم المعلومات الخاصة ب الاضافات الجديدة على واتساب، وكيفية الاستفادة منها، تابعوا معنا الفقرات التالية.

تحديث الواتساب الجديد

يعد الواتس اب واحد من أهم منصات التواصل الاجتماعي الفورية المشفرة، التي يستخدمها الكثير من المستخدمين حول العالم، وهو تابع لشركة ميتا، تعمل الشركة على تطوير المميزات والتي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص:

أصبحت مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية أكثر وضوحاً ودقة.

ميزة استخدام كافة الوسائط بدقة أعلى مع إمكانية ترجمة الرسائل دون الحاجه للاتصال بالانترنت من خلال حزم البيانات.

ميزة المحادثات الجماعية، حيث يمكن إضافة أكثر من شخص على محادثة واحدة.

مميزات التحديثات الجديدة

اذا كنت من مستخدم تحديث واتساب يمكنك الان الاستمتاع بالعديد من المميزات الرائعة التي لقت استحسان الكثير حتى الآن، الكثير من الفلاتر الجديدة، ، العديد من التحديثات على مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، كما يمكن الان ولاول مرة عمل محادثة مع ميزة الai، والتي تحدث عنها الكثير، محادثة مع الذكاء الاصطناعي يمكن من خلاله عمل بحث سريع لاي موضوع، او استشارة في أي مجال.

كيفية الإستفادة من التحديث

للاستفادة من تلك المميزات تأكد من عمل تحديث واتساب، كما يمكنك استخدام سطح المكتب لإدارة المكالمات وذلك وفقاً للتحديث الجديد، إمكانية استخدام mita Ai، وهي ميزة فعالة للتحدث مع روبوت محدث وفقاً للذكاء الاصطناعي، يمكنه الإجابة عن أي سؤال بطريقة واقعية من خلال المعلومات المدخلة، بالإضافة إلى امدادك بالعديد من المعلومات الموثوقة.

ميزة الاتصال الجديدة

أضاف تحديث واتساب مؤخرا ميزة جديدة تسهل إجراء المكالمات مع أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إدخال رقم الهاتف مباشرة داخل التطبيق والاتصال به، دون الحاجة إلى حفظه مسبقا