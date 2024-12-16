ONLINE.. كيفية فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 والشروط المطلوبة www.onb-sd.. في 5 دقائق ومن مكانك

أصبح فتح حساب بنك أمدرمان الوطني 2025 أكثر سهولة بسبب خدماته الإلكترونية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات للعملاء، سواء كنت ترغب في فتح حساب شخصي أو حساب تجاري، فإن البنك يوفر طرقًا مرنة وميسرة لذلك.

فتح حساب في بنك امدرمان 2025

يوجد بعض الخطوات اللازم اتباعها لفتح حساب في بنك امدرمان بطريقة سهلة وسريعة، وتلك الخطوات هي:

لابد من التسجيل عبر الموقع الرسمي لبنك امدرمان.

ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومتابعة التعليمات لإكمال العملية.

ثم يجب رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

ثم الضغط على استكمال العملية وحفظ.

في حال الرغبة بفتح حساب تقليدي، يمكن التوجه إلى أي فرع من فروع البنك مصطحبًا الوثائق المطلوبة، كما يقدم البنك فرقًا ميدانية متجولة في الأسواق والمدن لتسهيل فتح الحسابات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مصرفية كافية.

المستندات المطلوبة

هناك بعض الأوراق المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي:

للأفراد:

بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر.

صورتان شخصيتان حديثتان.

خطاب موافقة من جهة العمل (إن وجد).

للشركات:

شهادة تسجيل الشركة.

اللوائح الداخلية التي تحدد الصلاحيات.

قرار من المحكمة إذا كانت هناك ترتيبات قانونية تتعلق بالملكية.

شروط فتح الحساب

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها لفتح حساب في بنك امدرمان 2025، وهي:

الحد الأدنى للإيداع لفتح الحساب هو 100 جنيه سوداني (يمكن إعفاء الموظفين إذا كان الراتب يحول إلى البنك).

التزكية من شخص موثوق أو مؤسسة معتمدة.

التأكد من عدم إدراج العميل في القائمة الزرقاء (المخصصة للحسابات المغلقة سابقًا لسوء الاستخدام).

أنواع الحسابات المتاحة

يوجد العديد من أنواع الحسابات، وهي: