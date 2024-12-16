أنا لـولـو الشطـورة.. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات بعد التحديث واستمتع بأجمل الأناشيد المفيدة

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2025 من أكثر ما يبحث عنه الأمهات، حيث تعد قناة وناسة من القنوات المميزة والمحببة لدى الأطفال في الوطن العربي، إذ تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساهم في تطوير مهارات الأطفال بشكل ممتع وهادف، تعتمد القناة على الأناشيد والأغاني الملونة والجذابة، التي تسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعليم الأطفال بطرق مبتكرة.

تردد قناة وناسة الجديد

تعتبر قناة وناسة اختيارا مثاليا للآباء الباحثين عن محتوى يجمع بين المرح والفائدة، مع تردد جديد يمكن ضبطه بسهولة عبر الأقمار الصناعية، إليك تفاصيل الترددات الجديدة على الأقمار الصناعية:

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:

مميزات قناة وناسة للأطفال

تعد قناة وناسة كيدز 2024 من القنوات الأساسية في البيوت العربية، حيث توفر محتوى يجمع بين التعليم والترفيه للأطفال، بفضل برامجها المتنوعة وأغانيها الجذابة، تحظى القناة بمكانة مميزة لدى الأسر التي تبحث عن محتوى هادف ومفيد لأبنائها، ومن أبرز مميزاتها ما يلي:

تقدم محتوى تعليمي وترفيهي: تعتمد القناة على الأناشيد الممتعة والأغاني التعليمية لتقديم المفاهيم بطريقة غير مباشرة.

تعزيز القيم: تركز البرامج على القيم الاجتماعية كالصداقة، التعاون، والكرم.

تصميم جذاب: تستخدم الألوان الزاهية والتصميمات المبهجة المناسبة للأطفال.

تنمية المهارات: تقدم القناة برامج وأنشطة تعزز المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال.

تفاعل الأطفال: تشجع على التفاعل من خلال محتوى مرح يجذب انتباه الصغار.

أهم الأناشيد والبرامج على قناة وناسة

استطاعت القناة تحقيق نجاح واسع وانتشار كبير في وقت وجيز على مستوى الشرق الأوسط، محققة بذلك رغبة طالما راودت الأسر في توفير محتوى ترفيهي وتعليمي مناسب لأبنائهم، ومن أهم الأناشيد الآتي: