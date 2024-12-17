شو يا لولو شو.. تردد قناة وناسة كيدز بعد التحديث الأخير على نايل سات وعرب سات

في عالم مليء بالترفيه والتعلم، تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال لانها تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين التعليم والتسلية حيث تبث البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم بطريقة ممتعة، وفي إطار حرص قناة وناسة للأطفال على تقديم تجربة مشاهدة مميزة، تم الإعلان عن التردد الجديد لعام 2024، لضمان جودة أعلى في الصوت والصورة وتوسيع نطاق وصول محتواها المميز إلى جمهور أكبر.

تردد قناة وناسة أطفال على نايل سات

قناة وناسة أطفال هي الخيار المثالي للعائلات التي تسعى إلى محتوى تعليمي وترفيهي مناسب لأطفالها. تقدم القناة مجموعة من البرامج الهادفة التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال، فيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة أطفال على عرب سات

تعمل قناة وناسة أطفال على تقديم برامج تعليمية وترفيهية تجذب انتباه الأطفال، ويمكنك العثور على القناة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

خطوات ضبط قناة وناسة أطفال على جهاز الريسيفر

لتثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: