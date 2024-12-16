سعر الذهب في العراق.. تقرير شامل عن أسعار الذهب الأجنبي والمحلي في الأسواق العراقية

سعر الذهب في العراق قدشهدت أسواق الذهب في العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان، استقرار ملحوظ في أسعار الذهب المحلي والأجنبي اليوم الاثنين، حيث سجلت الأسعار اختلافات طفيفة حسب نوع الذهب ومصدره.

أسعار الذهب في العراق

سعر الذهب في العراق في أسواق الجملة الواقعة بشارع النهر في بغداد، استقرت أسعار الذهب كالتالي:

الذهب الأجنبي (عيار 21): قد سجل سعر البيع: 562 ألف دينار للمثقال الواحد وسعر الشراء: 558 ألف دينار للمثقال الواحد.

الذهب العراقي (عيار 21): سجل سعر البيع: 532 ألف دينار للمثقال الواحد وسعر الشراء: 528 ألف دينار للمثقال الواحد.

أما في محال الصاغة، فقد تراوحت أسعار الذهب وفقا لجودته:

سعر بيع مثقال الذهب الأجنبي (عيار 21) بين 565 ألف دينار و575 ألف دينار.

سعر بيع مثقال الذهب العراقي (عيار 21) بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار.

أسعار الذهب في أربيل

أما في مدينة أربيل، فقد شهدت أسعار الذهب استقرار مع تسجيل الأسعار التالية:

عيار 24: قد سجل سعر البيع: 645 ألف دينار للمثقال الواحد.

عيار 21: قد سجل سعر البيع: 564 ألف دينار للمثقال الواحد.

عيار 18: سجل سعر البيع: 485 ألف دينار للمثقال الواحد.

أسباب استقرار أسعار الذهب في العراق

الاستقرار في أسعار الذهب اليوم يعود إلى:

ثبات أسعار الذهب عالميا، مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر.

استقرار سوق العملات، خاصة في ظل تراجع تقلبات الدولار مقابل الدينار العراقي.

استمرار الحركة التجارية الطبيعية، مع توازن بين العرض والطلب على الذهب في الأسواق المحلية.

يعكس استقرار أسعار الذهب اليوم استقرار نسبي في الأسواق المالية العراقية ويعد الذهب من أكثر السلع التي يحرص المواطنون على متابعتها، سواء كاستثمار أو للزينة، خاصة في ظل تغيرات السوق العالمية.