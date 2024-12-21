رابط تفعيل تطبيق بنكك في حالة تغيير الهـاتف دون الاتصال بخدمة العملاء.. افتح حساب بنكك اونلاين في دقايـق

في حالة تغيير الجهاز الخاص بك، أو حدوث أي خطأ في تطبيق بنك، يمكنك الآن تفعيل تطبيق بنكك مرة أخرى أون لاين، دون الحاجه للذهاب إلى البنك، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة يمكنك إجراء تلك الخطوات في اي وقت وأي مكان، فقط أنت تحتاج الى شبكة انترنت، والالتزام بالإجابة عن مجموعة من الاسئلة، ومن خلال هذا المقال يمكنكم الحصول على كافه التفاصيل، ومعرفة الخطوات، بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات.

كيفية تفعيل تطبيق بنكك

في حاله حدوث اي خطا في تطبيق بنك على جهازك أو تغيير الجهاز يمكنك بكل سهوله اعاده تفعيل تطبيق بنكك فتح حساب بنك الخرطوم مرة اخرى وذلك من خلال الاجابه على بعض الاسئله المطروحه التي من خلالها يتم اخذ مجموعه من البيانات:

أولا قم بعمل تسجيل دخول على تطبيق بنك.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى قسم أسئلة الامان على التطبيق.

اجب عن الأسئلة المطروحة بشكل صحيح والتأكد من صحتها.

تستقبل رسالة نصية على هاتفك تحتوي على كود.

قم بإدخال الكود في المكان المخصص له.

في هذه الخطوة تتمكن من الاستفادة من الطبيق وتمت العملية بنجاح.

عليك تذكر الأسئلة جيدا في حالة تغيير الهاتف او حدوث خطأ في التطبيق.

تعليمات تفعيل تطبيق بنكك على الهاتف

إليك مجموعة من التعليمات الهامة في حالة استخدام تطبيق بنك لأول مرة، او تفعيل تطبيق بنكك على هاتفك، حيث يعتمد الكثير من المواطنين على تطبيق بنك في المعاملات البنكية الإلكترونية، حيث يمكنك اجراء الكثير من المعاملات من هاتفك دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك:

من أهم النصائح التي لابد من الإلتزام بها، هي المحافظة على كلمة المرور الخاصة بالحساب المصرفي، وذلك لاستخدامها ضمن خطوات التفعيل.

عدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بك والاحتفاظ بها بسرية.

في حالة تغيير الهاتف عليك التأكد من الاعدادات وإمكانية استرجاع الرسائل القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني.

تثبيت تطبيق بنكك الخرطوم اخر إصدار

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق بنكك Bankak عبر الرابط التالي:

يمكنك تنزيل التطبيق من متجر Google Play عبر الرابط التالي: Google Play

كذلك يمكنك تنزيل التطبيق من متجر App Store عبر الرابط التالي: Apple Apps

يتيح تطبيق بنكك لعملاء بنك الخرطوم الوصول إلى حساباتهم المصرفية بسهولة وأمان، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء بنك الخرطوم

للتواصل مع خدمة العملاء لبنك الخرطوم، يمكنك استخدام الطرق التالية: