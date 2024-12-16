“كشف سر ليلى“ مسلسل وتر حساس الحلقة 37 على تـــردد قناة ON Drama 

مسلسل وتر حساس الحلقة 37 تعد واحدة من الحلقات المثيرة التي تتناول تصاعد الأحداث بعد برائة مازن والحكم عليه بعام واحد فقط في الجريمة الخاصة بمقتل ليلى، حيث تتصاعد الأحداث في إطار درامي اجتماعي متشابك، يركز المسلسل على قضايا الخيانة الزوجية، والصراعات النفسية، والعلاقات المتداخلة بين الشخصيات، مما يعكس واقعاً معقداً يثير اهتمام المشاهدين.

مسلسل وتر حساس الحلقة 37

تستمر الأحداث في هذه الحلقة مع تطور علاقة الشخصيات بشكل غير متوقع، تتزايد حدة المواجهات بين الجميع بسبب اكتشافات جديدة تشعل التوتر الدرامي، حيث تناقش الحلقة أبعاد الخيانة الزوجية وتأثيرها النفسي والاجتماعي، إلى جانب الكشف عن أسرار جديدة تخص ليلى، مما يفتح المجال لتطور الحبكة في الحلقات القادمة.

قصة مسلسل وتر حساس

المسلسل يدور حول ثلاث سيدات، لكل منهن ظروفها الاجتماعية والمهنية المختلفة. تواجه الشخصيات تحديات متعددة في علاقاتهن الزوجية والمهنية، مما يخلق تصاعدًا مستمرًا في الأحداث، العمل يبرز التقلبات النفسية وخفايا العلاقات البشرية بأسلوب يجمع بين التشويق والدراما.

أبطال المسلسل

مسلسل وتر حساس من بطولة:

صبا مبارك

إنجي المقدم

محمد علاء

هيدي كرم

لطيفة فهمي

أحمد عبد الوهاب

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وهو عمل درامي يقدم معالجة اجتماعية متقنة عبر شخصيات متعددة تعيش تحديات مختلفة.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8:00 مساءً، مع إعادته الساعة 2:00 صباحًا و1:00 ظهرًا.

كما يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 10:00 مساءً، مع إعادات في أوقات مختلفة، منها الساعة 6:00 صباحًا و5:00 مساءً.

تردد قناة أون دراما

يمكن تنزيل تردد القناة الناقلة للمسلسل، باتباع الخطوات التالية: