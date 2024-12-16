يا لولو نونو فين تردد قناة وناسة بجودة عالية على النايل سات والعرب سات

استطاعت قناة وناسة أطفال أن تدخل في قلوب شريحة كبيرة من الأطفال من مختلف دول العالم، بتقديمها إلى محتوى طفولي وكرتوني أكثر من رائع، ناهيك عن الأغاني والأناشيد التي تعمل على إذاعتها، وكذلك المحتوى الذي يُنمي مهارات وذكاء الطفل بشكل كبير، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث أجر على التردد الخاص بقناة وناسة أطفال، وإمكانية القيام باستقبالها، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

كم تردد قناة وناسة بيبي؟

مع النقلة الكبيرة لقناة وناسة أطفال، أصبح من السهل إمكانية التعرف على ترددها الجديد سواء على النايل سات والعرب سات، ومن بينها المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 11430.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

هل تغير تردد قناة وناسة؟

ويمكن بكل سهولة التعرف على التردد الأخر والثاني لقناة وناسة أطفال على العرب سات، والاستمتاع بكل ما تقدمه من مهارات تنموية وتعزيز ثقافة الطفل، مع المحتوى الممتع والجذاب التي تنقله القناة على مدار الساعة، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

التردد الثاني 11270.

فيما أن معامل الترميز الأخر 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

خطوات ضبط قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من استقبال قناة وناسة أطفال، وفقًا للأتي:-

عليك الإنتقال إلى إعدادات جهاز الرسيفر في بداية الأمر.

مع القيام بالضغط على أيقونة “التركيب اليدوي”.

ثم تقوم بعدها بإدخال بيانات القناة فيما بعد.

القيام بالتأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “بحث”.

حتى تقوم بتنزيلها في النهاية.

مزايا قناة وناسة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها، عند تنزيل قناة وناسة على جهازك الرسيفر، وفقًا لما يأتي:-