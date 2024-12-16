”قـــارب علـــى 51 جنيـــه” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى 16 ديسمبر في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى، تعد أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أبرز العملات التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين العاديين وأصحاب الشركات على حد سواء حيث يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على مختلف المجالات في مصر من أسعار السلع والخدمات للاستيراد والتصدير ومع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية يتابع المواطنون بشكل يومي أسعار الصرف، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

تختلف أسعار صرف الدولار بين البنوك المصرية وشركات الصرافة، ويحدد السعر وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق المحلي، وجاء سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 كالتالي:-

بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى حوالي 50.75 جنيه للشراء أما البيع فبلغ حوالي 50.85 جنيه .

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر حوالي 50.75 جنيه للشراء أما البيع فبلغ حوالي 50.85 جنيه.

بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية حوالي 50.75 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ حوالي 50.85 جنيه.

بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى حوالي 50.75 جنيه للشراء أما البيع فبلغ حوالي 50.85 جنيه.

بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة حوالي 50.75 جنيه للشراء أما البيع فبلغ حوالي 50.85 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

يتأثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل والتي منها الاحتياطي النقدي والايرادات الناتجة عن السياحة والوضع الاقتصادي والعرض والطلب وعدة أمور أخرى.