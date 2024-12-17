الـآن بعـد الـزيـادة.. أسعار البنزين اليوم والسولار وأنبوبة البوتجاز وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي

تشهد أسعار البنزين اليوم في مصر استقرارًا بعد آخر مراجعة ربع سنوية أجرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتهدف هذه المراجعات إلى ربط أسعار الوقود المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مع تقليل أعباء دعم الوقود على الموازنة العامة.

أسعار البنزين اليوم

تحظى أسعار البنزين في كل وقت باهتمام كبير للغايه من قبل كافة المواطنين داخل جمهورية مصر العربية وخاصة ممن يمتلكون السيارات والمركبات المختلفة لمعرفة سعر البنزين وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

سعر بنزين 95: 17.00 جنيه/لتر.

سعر بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر.

سعر بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر.

أسعار السولار اليوم

سعر السولار: 13.30 جنيه/لتر، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في قطاعات النقل والزراعة، وقد تم الحفاظ على سعره دون زيادات كبيرة نظرًا لأثره المباشر على تكلفة السلع والخدمات الأساسية.

أسعار أسطوانة البوتاجاز

كما سجلت اسعار أنبوبة الغاز المنزلية ما يلي

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: بين 100 و120 جنيهًا، حسب الموقع الجغرافي وتكاليف النقل.

أسطوانة البوتاجاز التجارية: تتجاوز 150 جنيهًا في بعض المناطق، نتيجة زيادة الطلب خلال فصل الشتاء.

العوامل المؤثرة في الأسعار

التغيرات العالمية: ارتفعت أسعار النفط عالميًا في الأشهر الأخيرة نتيجة عوامل جيوسياسية ومعدلات الطلب المرتفعة.

سعر صرف الجنيه: ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في زيادة تكاليف استيراد المنتجات البترولية.

سياسة الدعم الحكومي: تعمل الحكومة على تقليل دعم الوقود تدريجيًا وفقًا لخطة تستمر حتى نهاية 2025 لضمان استدامة الموارد المالية.

تأثير الأسعار على المواطنين

تشكل هذه الأسعار تحديًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات، ومع ذلك، تقدم الحكومة برامج دعم اجتماعي، مثل تكافل وكرامة للتخفيف من هذه الأعباء.