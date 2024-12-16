”وزارة التربية والتعليم توضح” حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة غدا، في ظل تغيرات الطقس التي تشهدها مصر مؤخرا انتشرت عدة أنباء بين المواطنين عن قيام وزارة التربية والتعليم في مصر بتعليق الدراسة غدا الثلاثاء في المدارس وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تعمل الحكومة على توفير كافة سبل الراحة للتلاميذ للنهوض بالحركة التعليمية الا أن العديد من الشائعات كثيرا ما يتم تداولها بين المواطنين، وكانت الوزارة قد أكدت من قبل ضرورة تحري الدقة في الأنباء، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس

مع التحذيرات المستمرة من سوء الأحوال الجوية انتشر خبر بين المواطنين عن وجود تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء 16 ديسمبر إلا انه لم يتم إصدار أي بيانات أو قرارات من قبل وزارة التربية والتعليم عن ذلك، وكانت التعليم قد أكدت أن أي اخبار صحيحة بشأن تعطيل الدراسة سيتم الابلاغ الرسمي عنها وذلك عبر المنصات الرسمية للوزارة أو عبر القنوات الرسمية مطالبة كافة المواطنين بضرورة تحري الدقة.

موعد امتحانات النقل في المرحلة الإعدادية

أكدت التعليم أن امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادي ستبدأ في الفترة ما بين 11 يناير وحتى 16 من الشهر نفسه لعام 2024، مع تأكيد عن توقف الامتحانات خلال فترة أعياد الأقباط والتي ستكون في أيام السادس والسابع والثامن والتاسع عشر من شهر يناير لعام 2025.