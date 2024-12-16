صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024.. زيادتها لـ 1000 جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن استمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي تشمل عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية، في إطار أن ذلك جاء بعد زيادتها لـ 1000 جنيه، فيما أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير احتياجات المستفيدين، وتأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الدولة، لتحسين حياة المواطنين المعيشين وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم.

صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أكدت وزارة العمل برئاسة، محمد جبران، أن صرف المنحة بدأ أمس الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر 2024 ومازال مستمرًا حتى الآن، بحيث يستقطب جميع العمالة الغير منتظمة والمسجلين ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، نظير أن المنحة زادت من 500 لـ 1000 جنيه أي الضعف، بما يتحصل كل عامل غير منتظم على المنحة، لكن قيمة الزيادة ذاتها سيتم تطبيقها يوم 7 يناير 2205، ومن المتوقع بأن تصل حجم التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية بنحو مليار و500 مليون جنيه في العام.

منحة العمالة غير المنتظمة

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المواطنين الغير عاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص، وكذلك الغير مؤمن عليهم، فيما تشمل الحرفيين وعمال البناء والمزارعين، وغير ذلك من الفئات التي ليس لديها تأمين اجتماعي أو دخل ثاب، فيما يتم صرفها في أيام المناسبات كذلك مثل “المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الأضحى المبارك، عيد العمال، وكذلك عيد الفطر”.