جهود البنك المركزي العراقي .. نحو استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار

يشهد سعر صرف الدينار مقابل الدولار تقلبات مستمرة تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، تعتبر الأسواق المالية في العراق، مثل بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، مرجعاً رئيسياً لتحديد أسعار الصرف اليومية، يعكس استقرار أو تغير السعر مستوى الطلب والعرض على الدولار في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالسياسة النقدية، كما تلعب مكاتب الصيرفة المحلية دوراً هاماً في توزيع الدولار وتعزيز حركة التداول، ويختلف سعر الصرف بين بغداد ومدن أخرى مثل أربيل، مما يعكس التفاوت في النشاط الاقتصادي بين المناطق.

سعر صرف الدينار مقابل الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في بغداد، حيث سجل 150,800 دينار مقابل 100 دولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في وقت سابق صباحاً، وفي محال الصيرفة المحلية في بغداد، بلغ سعر البيع 152,000 دينار لكل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 150,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد شهد الدولار انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 150,200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,100 دينار لكل 100 دولار.

جهود المركزي للسيطرة على السوق الموازية

يبذل البنك المركزي العراقي جهوداً مكثفة للسيطرة على السوق الموازية بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء، تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات تنظيمية لتعزيز شفافية التداول، مثل فرض قيود على عمليات تحويل الأموال غير المشروعة وتشديد الرقابة على مكاتب الصيرفة، كما يسعى المركزي إلى زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية من خلال مزادات العملة الرسمية لتلبية الطلب وتقليل الضغوط على السوق الموازية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركزي على تحسين نظام الدفع الإلكتروني وتعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات التجارية الداخلية لتقليل الاعتماد على الدولار.