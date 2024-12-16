تردد قناة TRT 1 التركية..ما هو موعد عرض الحلقة 37 في مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني من المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب الكثير من محبي المسلسلات التاريخية العربية حيث تحكي عن قصة حياة صلاح الدين الايوبي وكيف تم تكوين الدولة الأيوبية كما يناقش المسلسل كيفية تم فتح بيت المقدس والحروب التي خاضها المسلمين من أجل تحرير بيت المقدس لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة TRT التركية كذلك قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة أفضل المسلسلات والبرامج على مدار 24 ساعة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

سوف يتم عرض الحلقة 7 من الجزء الثاني لمسلسل صلاح الدين الأيوبي وهي الحلقة 37 في كل يوم الإثنين من كل اسبوع على قناة TRT التركية في الساعة 8 مساء وذلك بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية كما يمكن متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني على قناة فجر الجزائرية في يوم الجمعة في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة مترجم باللغة العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية مع تردد TRT التركية لمشاهدة أفضل المسلسلات والبرامج على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة TRT 1 التركية

سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية لمتابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي اليوم كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11392.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 7/8.

الجودة: SD.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية كالآتي بالتفصيل: